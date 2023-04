Fuga documenti Pentagono: la Corea del Sud nel mirino delle spie Usa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Negli ultimi giorni una manciata di documenti riservati del Pentagono è stata pubblicata sulle principali piattaforme social, come Telegram e Twitter. Quei report contenevano informazioni classificate sugli alleati diplomatici di Washington, nonché valutazioni statunitensi sulla guerra in Ucraina e dettagli sui piani degli Stati Uniti e della Nato per aiutare a preparare le forze di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 12 aprile 2023) Negli ultimi giorni una manciata diriservati delè stata pubblicata sulle principali piattaforme social, come Telegram e Twitter. Quei report contenevano informazioni classificate sugli alleati diplomatici di Washington, nonché valutazioni statunitensi sulla guerra in Ucraina e dettagli sui piani degli Stati Uniti e della Nato per aiutare a preparare le forze di InsideOver.

