Frode informatica a Montemiletto | denunciata 40enne

(Di mercoledì 12 aprile 2023): la donna avrebbe attuato la truffa attraverso la tecnica del Caller ID Spoofing. I Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà unadella provincia di Salerno per “”. A far scattare le indagini dei Carabinieri la denuncia da parte della vittima. I militari attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare la donna che, mediante la tecnica del “Caller ID Spoofing”, si appropriava di oltre mille Euro. La tecnica Caller ID Spoofing consiste nel telefonare la vittima designata attraverso un numero “copiato” dal centralino dell’istituto di credito. Al telefono il truffatore si spaccia per ...

Poste Italiane e PostePay non chiedono mai i dati riservati Per rendere inefficaci tentativi di, la prima informazione fondamentale da tenere comunque presente è che Poste Italiane ...... poiché i bonifici istantanei non possono essere annullati o modificati dopo averli inviati (salvo casi eccezionali come l'invio duplicato o la). Sarà quindi necessario confermare ...Per rendere inefficaci tentativi di, la prima informazione fondamentale da tenere comunque presente è che Poste Italiane e PostePay non chiedono mai i dati riservati (utenza, ...

Truffa informatica a Montemiletto, denunciato 40enne di Salerno. Ha sottratto 1000 euro con la tecnica del Caller ID Spoofing ...La suprema Corte di Cassazione si è espressa su un caso di frode informatica ai danni di un cliente di Poste Italiane stabilendo la non responsabilità dell’istituto di credito nel caso in cui sia il c ...