Frode fiscale, 40enne denunciato dai Carabinieri (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Montemiletto hanno deferito in stato di libertà una 40enne della provincia di Salerno per “Frode informatica”. Ricevuta la denuncia da parte della vittima, attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare la donna che, mediante la tecnica del “Caller ID Spoofing”, si appropriava di oltre mille Euro. Si tratta di una nuova tipologia di truffa: dopo una telefonata da un numero “copiato” dal centralino dell’istituto di credito e, spacciandosi per dipendenti, viene convinto il malcapitato che il suo conto è stato hackerato e che deve provvedere immediatamente a spostare il denaro con un bonifico su un conto da loro indicato. Purtroppo il correntista, spaventato e sotto pressione, non sempre riesce a fare le adeguate verifiche. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Montemiletto hanno deferito in stato di libertà unadella provincia di Salerno per “informatica”. Ricevuta la denuncia da parte della vittima, attraverso una serie di accertamenti isono riusciti ad identificare la donna che, mediante la tecnica del “Caller ID Spoofing”, si appropriava di oltre mille Euro. Si tratta di una nuova tipologia di truffa: dopo una telefonata da un numero “copiato” dal centralino dell’istituto di credito e, spacciandosi per dipendenti, viene convinto il malcapitato che il suo conto è stato hackerato e che deve provvedere immediatamente a spostare il denaro con un bonifico su un conto da loro indicato. Purtroppo il correntista, spaventato e sotto pressione, non sempre riesce a fare le adeguate verifiche. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDF : #GDF #Ancona Maxi-frode fiscale per 150 milioni di euro. Riciclaggio di denaro verso la Cina. Sequestri per 33 mili… - GF_R_Porelli : @angelinozamuner Il Vaticano è una spelonca di ladri fascista perché lo ha fatto il Benito Mussolini per questo mot… - RAEdaved : RT @Giancky26: #OlafScholz alle prese con nuova indagine su scandalo frode fiscale. Un pò come #ZelenskyyWarCriminal. Spiegherebbe alcune… - egonvasco : @fblaseo @capuanogio mourinho condannato per frode fiscale. Punto. Porto condannato perchè se comprava l'arbitri co… - egonvasco : @MassiAga @capuanogio mourinho condannato per frode fiscale. Punto. -