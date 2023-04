Fregene – Rissa a colpi di Mma | tre ragazzi in ospedale

(Di mercoledì 12 aprile 2023) – Bruttalunedì. Dalle poche notizie trapelate, un gruppo di giovani romani avrebbe scatenato ladi Mma con idi. Tresono finiti in, uno di loro in codice rosso. I motivi che hanno scatenato lanon sono noti. In questi casi, per i bollettini delle forze dell’ordine si tratta sempre di “futili motivi”. Succede spesso che liti scoppino tra giovani, soprattutto se si tratta di giovani che amano bere più del dovuto e, magari sono dipendenti da droghe varie. Per ora, non se ne sa niente. L’unica cosa inquietante è la segnalazione che alcuni giovani sono ricorsi a tecniche di Mma, la tecnica aggressiva chiamata “arti marziali miste”, particolarmente truculente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Pasquetta con maxi rissa sul lungomare di Fregene: pestati 3 ragazzi da banda di esperti di Mma. Ricoverato in codi… - RedazioneLaNews : #Roma Maxi rissa a Fregene, pestati da esperti di Mma fuori dal locale: uno è grave - quotidianolazio : Fregene, maxi rissa: grave il giovane pestato da 7 ragazzi lunedì sera - - romatoday : Maxi rissa a #Fregene, pestati da esperti di Mma fuori dal locale: uno è grave - angelagennaro : RT @PodcastSveja: ??? -

Estratto dell'articolo di Moira Di Mario per il Messaggeroa pasquetta aSi è trasformato in un far west l'inizio della stagione degli eventi a, partito il giorno di Pasquetta. Al 'Lunch Show Club' organizzato al Saint Tropez, ...Una maxinel giorno di Pasquetta davanti a un locale asul litorale romano. A farne le spese sarebbero stati alcuni giovanissimi, uno dei quali è stato trasportato dal 118 in codice rosso al ...'Pasquetta con maxiin un locale di, sul litorale romano. A farne le spese, alcuni giovanissimi, uno dei quali è stato trasportato dal 118 in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli a ...

Maxi rissa a Fregene, pestati da esperti di Mma fuori dal locale: uno è grave RomaToday

Una maxi rissa si è verificata un locale di Fregene a Pasquetta. A farne le spese sarebbero stati alcuni giovanissimi, uno dei quali è stato trasportato dal 118 in codice rosso al Gemelli di Roma. Al ...“Pasquetta con maxi rissa in un locale di Fregene, sul litorale romano. A farne le spese, alcuni giovanissimi, uno dei quali è stato trasportato dal 118 in codice rosso al Policlinico Universitario Ag ...