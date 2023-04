Freccia del Brabante femminile 2023 | spettacolare successo per Silvia Persico

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Quarta vittoria della carriera, la seconda vera dopo quella alla Vuelta dello scorso anno:dimostra una condizione smagliante ad inizio del Trittico delle Ardenne prendendosi ilalladel, l’ottava edizione. Sul traguardo di Overijse dopo 141,2 chilometri volata vincente per l’azzurra della UAE Team ADQ che è riuscita a battere la vincitrice della scorsa edizione Demi Vollering (Team SD Worx), uno scalpo di lusso dunque. Terza piazza per la campionessa tedesca Liane Lippert (Movistar), più staccate invece dopo lo sprint Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing), Shirin van Anrooij (Trek – Segafredo) e Marlen Reusser (Team SD Worx). Nona piazza per un’altra italiana, Soraya Paladin (Canyon//SRAM Racing). Foto: Lapresse