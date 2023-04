FrankenBierFest a Roma: in arrivo nella capitale le birre artigiani tedesche più rare (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dal 14 al 16 Aprile 2023, a Roma, presso la Limonaia di Villa Torlonia, si svolgerà il FrankenBierFest. Trattasi dell’evento sulle birre artigianali tedesche rare. Con l’occasione si celebra, così, la cultura, la storia e la tradizione birraria della Franconia. Questa è una regione a nord della Baviera – attraverso le degustazioni tipiche di un grande bierkeller, il tipico birrificio bavarese che per l’evento viene ricreato nel parco Romano. La particolarità di queste birre è che non vengono imbottigliate perchè prodotte con metodi antichi. Manuele Colonna, curatore delle birre A curare la selezione delle birre è stato Manuele Colonna, publican Romano che è tra i principali protagonisti del mondo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dal 14 al 16 Aprile 2023, a, presso la Limonaia di Villa Torlonia, si svolgerà il. Trattasi dell’evento sulleartigianali. Con l’occasione si celebra, così, la cultura, la storia e la tradizione birraria della Franconia. Questa è una regione a nord della Baviera – attraverso le degustazioni tipiche di un grande bierkeller, il tipico birrificio bavarese che per l’evento viene ricreato nel parcono. La particolarità di questeè che non vengono imbottigliate perchè prodotte con metodi antichi. Manuele Colonna, curatore delleA cula selezione delleè stato Manuele Colonna, publicanno che è tra i principali protagonisti del mondo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : FrankenBierFest a Roma: in arrivo nella capitale le birre artigiani tedesche più rare - CinqueNews : Per tre giorni a Roma oltre 80 #birre introvabili: al via il #FrankenBierFest a Villa Torlonia -» - LazioEventi : Torna il Frankenbierfest! Per tre giorni a Roma oltre 80 birre introvabili: al via il FrankenBierFest a Villa Torl… - Gazzettadiroma : Dal 14 al 16 aprile, alla Limonaia di Villa Torlonia torna la kermesse di birre artigianali tedesche provenienti da… - ilGamberoRosso : Talmente artigianali da non essere nemmeno imbottigliate: sono le birre della Franconia, protagoniste a Roma in una… -