Franco Ricciardi all'Auditorium Conciliazione di Roma: posticipato al 21 aprile il live previsto per oggi 12 aprile

Franco Ricciardi Je Tour / Tutto può succedere

IL CONCERTO INIZIALMENTE PREVISTO PER OGGI, MERCOLEDÌ 12 APRILE, È POSTICIPATO A VENERDÌ 21 APRILE

12 aprile 2023
Roma
Auditorium Conciliazione
Apertura porte: ore 20:00
Inizio concerto: ore 21:00

The Base annuncia che la tappa Romana del Je Tour/ Tutto può succedere di Franco Ricciardi, inizialmente prevista per oggi, mercoledì 12 aprile, è stato posticipata a seguito di un incidente domestico dell'artista: il cantante, tra i massimi esponenti della canzone napoletana contemporanea, si esibirà il 21 aprile.

