Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina, il presidio degli amici davanti al tribunale di Napoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un presidio civile, composto, all?esterno del tribunale di Napoli, nelle stesse ore in cui si sta celebrando l?udienza a carico del presunto assassino di Mergellina. Entra nel vivo il... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 aprile 2023) Uncivile, composto, all?esterno deldi, nelle stesse ore in cui si sta celebrando l?udienza a carico del presunto assassino di. Entra nel vivo il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WorldHilarious1 : @rudementeIII @mittdolcino Padre Pio credeva in Woytila. Non credo a una sola parola del sig.Pietro Orlandi e neanc… - MGA1002 : @CionciAndrea Ci sarebbe bisogno di S. Padre Pio. Lui che 'leggeva' le coscienze e svergognava i malfattori, bugia… - TommyBrain : RT @fuoridalcorotv: L'intelligenza artificiale al posto dei santi: 'Messaggia con Padre Pio' Servizio di Francesco De Luca a #Fuoridalcoro… - IacobellisT : RT @fuoridalcorotv: L'intelligenza artificiale al posto dei santi: 'Messaggia con Padre Pio' Servizio di Francesco De Luca a #Fuoridalcoro… - Francesco_Dipo : RT @paracleto4: 'Dobbiamo abbandonare la vita, e tutto ciò che siamo, alla pura disposizione della divina provvidenza; giacchè noi non vivi… -