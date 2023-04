Francesco Lettieri pubblica il video del nuovo singolo Diventare

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 12 aprile 2023) , un breve cortometraggio che ruota intorno al concetto di trasformazione Emmakappa/Musa Factory presentano ilclip dididisponibile nelle piattaforme digitali (distribuito da Believe) e in radio dal 24 marzo. Con questoscritto e diretto da Frè, il brano si trasforma in un breve cortometraggio: viene messo in scena in maniera semplice ed efficace un processo di morphing non convenzionale. Il concetto di trasformazione, punto focale del brano, è un processo ciclico di cambiamento che si verifica nel tempo. Si basa sulla nascita di qualcosa diche sostituisce qualcosa di vecchio. Ad esempio, un bambino diventa un ragazzo che poi diventa un adulto. In altre parole, per crescere e ...