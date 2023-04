Francesco Gabbani | chi è Giulia la nuova fidanzata dopo Dalila | “È perfetta per me”

(Di mercoledì 12 aprile 2023)è ladi, la donna che gli ha fatto ritrovare il sorrisola fine della storia conIardella. Il cantautore toscano sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:04 su Raiuno dove presenterà la seconda edizione di “Ci Vuole Un Fiore”, show che lo vedrà al timone il prossimo venerdì 14 aprile. Uscito da una relazione lunga e finita in maniera dolorosa l’artista toscano èmente felice e pronto a iniziare una vita con. Nonostante la coppia stia insieme da un anno, le news su di loro sono scarsissime visto cheha deciso di vivere la loro storia lontano dai riflettori dei media. Di lei sappiamo solo che è bellissima, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CrestaLaila : Francesco Gabbani torna in TV con 'Ci vuole un fiore' - miani_massimo : Francesco Gabbani - L' Abitudine (Official Video) - soundsblogit : Francesco Gabbani, L’abitudine: un invito a riappropriarci delle nostre vite e sigla di “Ci vuole un fiore” (interv… - soundsblogit : Intervista a Francesco Gabbani, L’abitudine è il nuovo singolo (video) - CorriereCitta : Ci vuole un fiore 2023 su Rai 1 con Francesco Gabbani: quando inizia, puntate e ospiti -

Il cantautore di nuovo showman nella seconda edizione (questa volta in due puntate) di 'Ci vuole un fiore'. E da oggi è disponibile il nuovo singolo 'L'abitudine'torna a buttarsi nel mondo della conduzione per raccontare (e cantare) l'importanza di prendersi cura dell'ambiente. Lo farà il 14 e il 21 aprile, in prima serata su Rai1, con "Ci ...Oggi a Domenica In, Mara Venier sarà affiancata da, che ha ottenuto un grande successo la scorsa estate., ..., che torna in tv il 14 e 21 aprile con due puntate speciali del fortunato show ecologista Ci vuole un fiore , è ospite di Serena Bortone. Tornano, poi, nello studio di Via Teulada ...

Due tecnici dal territorio per l'ultimo video musicale di Francesco Gabbani: "L'abitudine" è anche made in Romagna ForlìToday

A fare da colonna sonora a “Ci vuole un fiore” è il nuovo singolo di Francesco Gabbani “L’abitudine”. Su tutte le piattaforme per Bmg ...L'abitudine è il nuovo singolo di Francesco Gabbani, sigla del programma "Ci vuole un fiore". Guarda l'intervista video al cantante ...