Francesco Gabbani | chi è | età | carriera | canzoni | chi è la fidanzata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi della padrona di casa anche il cantante, che ora è pronto a tornare in televisione, sul piccolo schermo: il 14 e il 21 aprile, infatti, sarà al timone delle due puntate speciali del fortunato show ecologista ‘Ci vuole un fiore’. E oggi si racconterà a cuore aperto, dallaall’amore! La biografia diè nato a Carrara il 9 settembre del 1982 in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali ed è un noto cantautore e polistrumentista. A soli 4 anni,ha iniziato a suonare la batteria e a 9 la ...