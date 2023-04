FOTO – Onana: «Orgoglioso di questa squadra. C’è solo l’Inter!» (Di mercoledì 12 aprile 2023) André Onana è estremamente Orgoglioso di quanto fatto dall’Inter in trasferta a Lisbona contro il Benfica. Una vittoria da grande squadra, così come sottolineato dal portiere nerazzurro attraverso i social. GRANDE ORGOGLIO – André Onana è stato tra i protagonisti assoluti della serata di Champions League con una parata decisiva sul finale. Il giorno dopo la vittoria all’andata dei quarti di finale, il portiere ha espresso tutta la sua soddisfazione con un post pubblicato su Instagram: «Di fronte alle grandi sfide, questa squadra risponde sempre. Sono Orgoglioso dei miei compagni e dei tifosi. C’è solo l’Inter!». Fonte: Pagina Instagram André Onana Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Andréè estremamentedi quanto fatto dall’Inter in trasferta a Lisbona contro il Benfica. Una vittoria da grande, così come sottolineato dal portiere nerazzurro attraverso i social. GRANDE ORGOGLIO – Andréè stato tra i protagonisti assoluti della serata di Champions League con una parata decisiva sul finale. Il giorno dopo la vittoria all’andata dei quarti di finale, il portiere ha espresso tutta la sua soddisfazione con un post pubblicato su Instagram: «Di fronte alle grandi sfide,risponde sempre. Sonodei miei compagni e dei tifosi. C’è». Fonte: Pagina Instagram AndréInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Onana: «Orgoglioso di questa squadra. C'è solo l'Inter!» - - alemarino71 : @FBiasin La prima foto sembra la stessa parata fatta da Onana al 90esimo di Inter Salernitana per salvare sul tiro cross di Candreva ???? - internewsit : FOTO – Onana carico dopo l'errore: «Rialzarsi sempre» - - STEx86 : @wazzaCN Onana, Barella, Mhkhi, Calha e Asllani, gli altri non li voglio più vedere nemmeno in foto. Gente capace s… - Mr_Eko_Onana : RT @FcInterNewsit: Depay, altro segnale forte: foto profilo su Twitter con l'esultanza di Lukaku -