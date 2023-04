FOTO ? Lukaku esulta e Materazzi ironizza: «Cartellino giallo!» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lukaku ieri sera ha timbrato al da Luz il gol del definitivo 0-2 dell’Inter ai danni del Benfica. Solita esultanza, ma questa volta senza ammonizione. Marco Materazzi lo ricorda SENZA Cartellino ? È festa per l’Inter, che ieri ha sbancato Lisbona con un netto e meritato 0-2 ai danni del Benfica nell’andata dei quarti di Champions League. Il gol del raddoppio è stato firmato da Lukaku su calcio di rigore. Proprio ad una settimana esatta dai fattacci di Torino con la Juventus in Coppa Italia. In quel caso, l’esultanza ‘solita’ gli era costata un Cartellino giallo. Giustamente, ieri, Michael Oliver ha sorvolato. Materazzi ironizza tramite una storia su Instagram. Fonte: Marco Materazzi Instagram Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023)ieri sera ha timbrato al da Luz il gol del definitivo 0-2 dell’Inter ai danni del Benfica. Solitanza, ma questa volta senza ammonizione. Marcolo ricorda SENZA? È festa per l’Inter, che ieri ha sbancato Lisbona con un netto e meritato 0-2 ai danni del Benfica nell’andata dei quarti di Champions League. Il gol del raddoppio è stato firmato dasu calcio di rigore. Proprio ad una settimana esatta dai fattacci di Torino con la Juventus in Coppa Italia. In quel caso, l’nza ‘solita’ gli era costata ungiallo. Giustamente, ieri, Michael Oliver ha sorvolato.tramite una storia su Instagram. Fonte: MarcoInstagram Inter-News - Ultime ...

