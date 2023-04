Forze speciali da Uk, Usa e Francia combattono in Ucraina. Il documento esplosivo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Soldati e Forze speciali di Paesi Nato sono sul campo in Ucraina. Un sospetto noto da tempo che ora emerge sotto forma di report dell'Intelligence nei documenti riservati del Pentagono oggetto di una fuga di notizie negli ultimi giorni. Ua rivelazione, questa portata alla luce dalla Bbc, destinata ad amplificare le accuse della Russia sul ruolo dell'Occidente nel conflitto ucraino. Il network pubblico britannico scrive che il Regno Unito è uno dei Paesi che hanno inviato "Forze speciali attive all'interno dell'Ucraina", come riporta uno dei documenti classificati del Pentagono diffusi online. Un documento che "conferma ciò che è stato oggetto di silenziose speculazioni per oltre un anno", commenta la Bbc che ammette come la presenza di Forze ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Soldati edi Paesi Nato sono sul campo in. Un sospetto noto da tempo che ora emerge sotto forma di report dell'Intelligence nei documenti riservati del Pentagono oggetto di una fuga di notizie negli ultimi giorni. Ua rivelazione, questa portata alla luce dalla Bbc, destinata ad amplificare le accuse della Russia sul ruolo dell'Occidente nel conflitto ucraino. Il network pubblico britannico scrive che il Regno Unito è uno dei Paesi che hanno inviato "attive all'interno dell'", come riporta uno dei documenti classificati del Pentagono diffusi online. Unche "conferma ciò che è stato oggetto di silenziose speculazioni per oltre un anno", commenta la Bbc che ammette come la presenza di...

