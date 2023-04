Formia / “Fare scuola con le storie”: incontro con Tiziana Bruno per trasmettere la passione per la lettur (Di mercoledì 12 aprile 2023) Formia – Come far germogliare nei ragazzi la travolgente passione per la lettura? E’ questo l’interrogativo al quale risponderà Tiziana Bruno, scrittrice, sociologa e brillante comunicatrice, ospite di un incontro promosso e organizzato dalla libreria “Tutti libri” di Formia, presso il centro studi “Socrate” di via Lavanga, il prossimo lunedì 17 aprile, alle 15.30. Sarà L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 12 aprile 2023)– Come far germogliare nei ragazzi la travolgenteper laa? E’ questo l’interrogativo al quale risponderà, scrittrice, sociologa e brillante comunicatrice, ospite di unpromosso e organizzato dalla libreria “Tutti libri” di, presso il centro studi “Socrate” di via Lavanga, il prossimo lunedì 17 aprile, alle 15.30. Sarà L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Formia / “Fare scuola con le storie”: incontro con Tiziana Bruno per trasmettere la passione per la lettur - gaetaspia : Forza Saverione! ???? - infotemporeale : Formia / Correva a fare un’intervista: piccolo incidente per il giornalista Saverio Forte - Giusepp11833593 : @ConsPrussiano Falli venire a fare gli scemi con mia sorella. Li aspetto tutti a Formia. -