Formazioni ufficiali Real Madrid-Chelsea, Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le Formazioni ufficiali di Real Madrid e Chelsea, sfida valida per la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Ancelotti, che ha tutte le intenzioni di guidare i suoi verso il secondo titolo consecutivo, deve fare i conti con un Alaba non nelle migliori condizioni. Il tecnico proverà a recuperarlo fino alla fine, ma è pronto Rudiger in caso di forfait. Vedremo come risponderà Frank Lampard, chiamato ad una difficile impresa sia per il valore degli avversari, ma soprattutto per le difficoltà avute dai Blues in questi mesi. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 12 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ledi, sfida valida per la gara d’andata dei quarti di finale di. Ancelotti, che ha tutte le intenzioni di guidare i suoi verso il secondo titolo consecutivo, deve fare i conti con un Alaba non nelle migliori condizioni. Il tecnico proverà a recuperarlo fino alla fine, ma è pronto Rudiger in caso di forfait. Vedremo come risponderà Frank Lampard, chiamato ad una difficile impresa sia per il valore degli avversari, ma soprattutto per le difficoltà avute dai Blues in questi mesi. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 12 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

