Formazioni ufficiali Milan-Napoli, Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le Formazioni ufficiali di Milan e Napoli, sfida valida per la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. A San Siro va in scena il primo atto di questa duplice battaglia che garantirà alla vincitrice un posto tra le migliori quattro della competizione. Gli ospiti arrivano a questo appuntamento non nelle migliori condizioni, dovendo fare a meno di Giovanni Simeone e soprattutto Victor Osimhen. Spalletti potrà contare su Giacomo Raspadori, anche lui però reduce da fastidi fisici. Tra i rossoneri manca il solo Ibrahimovic, che non è in lista UEFA. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 12 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ledi, sfida valida per la gara d’andata dei quarti di finale di. A San Siro va in scena il primo atto di questa duplice battaglia che garantirà alla vincitrice un posto tra le migliori quattro della competizione. Gli ospiti arrivano a questo appuntamento non nelle migliori condizioni, dovendo fare a meno di Giovanni Simeone e soprattutto Victor Osimhen. Spalletti potrà contare su Giacomo Raspadori, anche lui però reduce da fastidi fisici. Tra i rossoneri manca il solo Ibrahimovic, che non è in lista UEFA. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 12 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GIRLFRIENDlSM : Mi perdo la notifica delle formazioni ufficiali di oggi perché sono in palestra quindi se gioca cdk titolare mi dovete avvisare chiaro - aspiranapoli : MILAN-NAPOLI Formazioni ufficiali uscite. - carmusciano9899 : @MCaronni finché non vedo i convocati e le formazioni ufficiali non ci crederò mai - SampNews24 : Formazioni ufficiali Udinese-#Sampdoria Primavera: le scelte degli allenatori - Elpavo271267 : RT @GoalItalia: Morato in difesa, c'è l'ex Joao Mario ???? Out Lukaku e Gosens, c'è Dzeko con Lautaro ??? Le formazioni ufficiali di #Benfica… -