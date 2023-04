Formazioni Real Madrid-Chelsea | le scelte dei due allenatori

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Alle 21:00 scenderanno in campoper la sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions. Ecco leufficiali Ecco leufficiali di, valida per l’andata dei quarti di finale di Champion League.(4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti.(5-3-2): Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell; Kante, Fernandez, Kovacic; Sterling, Joao Felix. Allenatore: Lampard L'articolo proviene da Calcio News 24.

Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius Chelsea : Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell; Kanté, Kovacic, Enzo

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Santiago Bernabeu". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Real Madrid ospiterà il Chelsea nel match valevole per i quarti di finale ...CHAMPIONS LEAGUE - Le scelte di Carlo Ancelotti e Frank Lampard per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico dei Blues si copre e sceglie un accorto 5-3-2 rinunciando ad Havertz e ...