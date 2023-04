Fondimpresa | promuovere la formazione e l’innovazione

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il futuro del lavoro protagonista della due giorni promossa da, il primo Fondo Interprofessionale italiano con oltre 211.000 aziende aderenti e quasi 5 milioni di lavoratori, “Il lavoro al centro. Innovare lacontinua, innovare il paese nell’anno europeo delle competenze”. Annamaria Trovò, vicepresidente, ha aperto l’evento: “il lavoro non è solo mezzo di sostentamento, ma anche fattore di integrazione sociale e forma fondamentale di espressione della persona. C’è chi prevede un futuro in cui l’automazione porterà precarietà e disoccupazione. Altri invece, come noi, ritengono chetecnologica possa produrre crescita e nuovo lavoro, com’è accaduto nella storia fino dalla Rivoluzione Industriale”. Trovò ha spiegato che “il futuro del lavoro non dipende ...