(Di mercoledì 12 aprile 2023) Fra le minacce "esistenziali che il mondo si trova ad affrontare c'è il cambiamentotico. Se le politiche resteranno invariate, le emissioni in questo decennio aumenteranno e la strada per ...

Fra le minacce "esistenziali che il mondo si trova ad affrontare c'è il cambiamento climatico. Se le politiche resteranno invariate, le emissioni in questo decennio aumenteranno e la strada per ......1%, prevista dal Fondo monetario internazionale (), sebbene altre previsioni indichino una lieve ... Per saperne di più EUROPA OCCIDENTALE PARIGI Alcuni manifestati sulinterrompono Macron, all'...Ilfinanziario di New York è attendista in vista di importanti dati sull'inflazione che ...circa 10 mesi sulle scommesse di una Fed ormai prossima a terminare il suo ciclo di rialzi dei tassi...

Fmi, 'clima è minaccia esistenziale, serve azione urgente' - Ultima Ora Agenzia ANSA

