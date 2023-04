Florentino Luis: «Inter fortunata, noi no! Ma ce la possiamo fare» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al termine di Benfica-Inter, Florentino Luis ha commentato la sconfitta dei lusitani per 0-2. Il centrocampista crede ancora nel ribaltone fortunata ? Florentino Luis si esprime così dopo la sconfitta contro l’Inter in Champions League: «È stata una partita equilibrata, con due squadre di qualità, a volte abbiamo annullato l’Inter, altre volte lo hanno fatto loro. Ci sono state due squadre che hanno lottato, l’Inter è stata più fortunata a segnare due gol in due occasioni e non noi siamo stati così fortunati. Ma dobbiamo guardare avanti perché abbiamo chance di passare il turno. Correggiamo gli errori e ripartiamo più forti di prima». Così a Record. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al termine di Benfica-ha commentato la sconfitta dei lusitani per 0-2. Il centrocampista crede ancora nel ribaltonesi esprime così dopo la sconfitta contro l’in Champions League: «È stata una partita equilibrata, con due squadre di qualità, a volte abbiamo annullato l’, altre volte lo hanno fatto loro. Ci sono state due squadre che hanno lottato, l’è stata piùa segnare due gol in due occasioni e non noi siamo stati così fortunati. Ma dobbiamo guardare avanti perché abbiamo chance di passare il turno. Correggiamo gli errori e ripartiamo più forti di prima». Così a Record.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

