Flop rovinoso per Morgan | sterza a sinistra e deraglia | un caso su Rai 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Sulla seconda serata (ormai diventata terza visto l'allungamento perenne e sempre più continuo della prima) si sono distrutte o perdute intere carriere e generazione di conduttori che lo Stra, presentato dacoadiuvato da Pino Strabioli, racimoli soltanto 344 mila spettatori con il 3.4% di share, è solo la conferma che dopo Arbore sono pochi in Rai ad avere successo e ascolti dopo le 23 (vedi il sorprendente Stefano Di Martino con Bar Stella) con programmi che siano leggeri e non di approfondimento. Lo stesso Alessandro Cattelan, preso dalla Rai per rilanciare quella fascia oraria, non è ancora riuscito a portare a casa gli ascolti che tutti si aspettavano. Così il tanto strombazzato ritorno dell'ex leader dei Bluevertigo su Rai Due, con quattro seconde serate su altrettanto grandi miti della musica leggera italiana (Domenico Modugno, ...