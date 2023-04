Flavia | la casta diva Meglio sole che male accompagnate

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Non abbiamo ancora digerito la colomba pasquale, che già dobbiamo festeggiare un altro imprescindibile evento.Vento ha dato al mondo il lieto annuncio: «Festeggio 10 anni di castità, evviva». Alleluia, ci stringiamo al suo importante traguardo. Davanti alla «» i social non riescono a trattenere la gioia e postanorti il loro supporto: «sei tutte noi», «Guardate che sguardo felice ha», «Brava, ha saputo trasformare il negativo in positivo», «A breve ti raggiungo anche io», «Sembra addirittura ringiovanita». E di colpo scopriamo che siamo un popolo non solo di eroi e navigatori, ma anche di disperati asessuali. Qui non c’è più trippa per gatti. Che bisognerebbe fare più sesso è tuttavia problema mondiale, come ha recentemente scritto il New York Times. Non tanto come ripasso ...

