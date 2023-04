Flashmob contro racket ad Arzano: “Seguire l’esempio di Giovanni” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un Flashmob per dire basta al racket e per esprimere solidarietà all’imprenditore che ha denunciato e fatto arrestare tre esponenti del clan 167. Ieri pomeriggio, in piazzetta Sant’Agrippino, si sono dati appuntamento i componenti del Comitato per la liberazione dalla camorra a nord di Napoli e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Unper dire basta ale per esprimere solidarietà all’imprenditore che ha denunciato e fatto arrestare tre esponenti del clan 167. Ieri pomeriggio, in piazzetta Sant’Agrippino, si sono dati appuntamento i componenti del Comitato per la liberazione dalla camorra a nord di Napoli e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : Le militanti iraniane a Milano contro il regime degli ayatollah Al Giardino dei Giusti c’è stato un flashmob con l… - antonTrillicoso : FLASHMOB contro il RACKET ad ARZANO: piazza S.Agrippino e al Bar Bellagio del Comitato di Lotta alla Camorra - Area… - AlfBianchi : RT @gruppo_milano: Per ricordare: il nostro flashmob da Pane e Trita contro l'utilizzo delle farine di #insetti #achetadomesticus #paneetri… - ANNACippiu : RT @gruppo_milano: Per ricordare: il nostro flashmob da Pane e Trita contro l'utilizzo delle farine di #insetti #achetadomesticus #paneetri… - dessere88fenice : RT @gruppo_milano: Per ricordare: il nostro flashmob da Pane e Trita contro l'utilizzo delle farine di #insetti #achetadomesticus #paneetri… -