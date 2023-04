Firenze: rapine in strada fra minori in preoccupante aumento. I dati alla Festa della Polizia. L’intervento del Questore (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fra i fenomeni criminosi preoccupanti, a Firenze, ci sono le rapine in strada fra minori. Dall'inizio dell'anno sono "oltre una decina, quelle denunciate dalle vittime nel capoluogo toscano". E' quanto emerge dalla relazione presentata oggi, 12 aprile 2023, a Firenze, nel corso della cerimonia per il 171mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Si tratta di "un dato non ancora definitivo, considerando che talvolta queste vicende non vengono segnalate, poiché erroneamente considerate meri screzi giovanili" Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fra i fenomeni criminosi preoccupanti, a, ci sono leinfra. Dall'inizio dell'anno sono "oltre una decina, quelle denunciate dalle vittime nel capoluogo toscano". E' quanto emerge drelazione presentata oggi, 12 aprile 2023, a, nel corsocerimonia per il 171mo anniversariofondazionedi Stato. Si tratta di "un dato non ancora definitivo, considerando che talvolta queste vicende non vengono segnalate, poiché erroneamente considerate meri screzi giovanili"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 055firenze : Firenze, aumentano le rapine in strada tra minori: già 10 denunce da inizio anno #Firenze - chiarga : RT @rep_firenze: Rapine in strada tra minori in crescita a Firenze - rep_firenze : Rapine in strada tra minori in crescita a Firenze - AnsaToscana : Rapine in strada tra minori, in crescita denunce a Firenze. Auriemma: 'grazie sinergie -7,6% reati nei primi mesi d… -