Fiorentina | Nico Gonzalez | 'Daremo la vita col Lech Voglio tornare a fare la differenza'

(Di mercoledì 12 aprile 2023)è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League fraPoznan e. Queste le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Buon compleanno, Nico Gonzalez ?? Lascia i tuoi auguri per Nico nei commenti ?? #ForzaViola #Fiorentina… - ViolaClubINA : acffiorentina: ??? Vincenzo Italiano & Nico Gonzalez ??? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #UECL - acffiorentina : ??? Vincenzo Italiano & Nico Gonzalez ??? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #UECL - ACFFiorentinaEN : ??? Vincenzo Italiano & Nico Gonzalez ??? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #UECL - VieriDona : Vi avviso ragazzi, domani segna Nico Gonzalez. Ve lo dico con più di 24h di anticipo #ConferenceLeague #Fiorentina… -

La lista UEFA dellaLista A Portieri - Terracciano, Sirigu, Cerofolini Difensori - ... Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora Attaccanti - Brekalo, Cabral,Gonzalez, Ikone, ...Poi il mani sulla linea di Aiwu con espulsione (al Var) e rigore diGonzalez che mette al sicuro il risultato. La, insomma, si aggiudica il primo atto della semifinale di Coppa Italia.Contro laaveva cercato di anticipare l'inserimento diGonzalez: ne era uscita una traiettoria lentissima ma definitiva. Contro il Napoli invece ha stoppato il pallone indirizzandolo ...

Fiorentina, Nico Gonzalez: 'Daremo la vita col Lech. Voglio tornare a ... Calciomercato.com

Nico Gonzalez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League fra Lech Poznan e Fiorentina. Queste le sue parole: “Domani sarà una gara importante per tutti. In queste ...È partita la missione Poznan: la Fiorentina ha toccato da pochi istanti suolo polacco e si sta dirigendo verso il capoluogo della Wielkopolska, dove la attende un avversario ed un ambiente tutt'altro ...