Fiorentina, i tifosi del Lech Poznan scrivono a Nardella: «Venga a Poznan» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Botta e risposta sui social tra i tifosi del Lech Poznan e il sindaco di Firenze Nardella, dopo le sue parole sui timori della tifoseria polacca Dopo le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze, sui timori della presenza dei tifosi del Lech Poznan per la partita di Conference League con la Fiorentina, c’è stato uno scambio sui social tra i tifosi polacchi e il primo cittadino del capoluogo toscano. tifosi DEL Lech Poznan – «La trasferta del 2015 è stata un’esperienza straordinaria, non solo per la vittoria, ma per il fascino unico di Firenze. Per questo crediamo che la sua visita a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Botta e risposta sui social tra idele il sindaco di Firenze, dopo le sue parole sui timori della tifoseria polacca Dopo le parole di Dario, sindaco di Firenze, sui timori della presenza deidelper la partita di Conference League con la, c’è stato uno scambio sui social tra ipolacchi e il primo cittadino del capoluogo toscano.DEL– «La trasferta del 2015 è stata un’esperienza straordinaria, non solo per la vittoria, ma per il fascino unico di Firenze. Per questo crediamo che la sua visita a ...

