Fimosi al pene | come affrontarla

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La patologia della(restringimento del prepuzio) può essere considerata un evento normale nei primi anni di vita del bambino: dai lattanti ai 6 mesi si parla dell’80%, a 3 anni è il 10%, a 5 anni l’1%. E dopo i 5 anni nel 90% dei casi il prepuzio si separa in maniera naturale dal glande nel restante 10% si può parlare della patologia dellae i suoi tre livelli di gravità Laha tre livelli di gravità che sono:lieve: in questo caso è possibile esporre tutto il glande perché il restringimento è situato a livello del corpo dell’organo maschile;moderata: si esporre in maniera parziale l’apertura esterna dell’uretra (meato uretrale);grave: impossibile esporre il meato uretrale. Tipologie di ...