Film di Netflix Trattamento Reale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Film è stato distribuito in Italia il 20 gennaio 2022 attraverso il servizio di streaming Netflix. È una commedia romantica sentimentale prodotta da Netflix in collaborazione con Calabrian Rhode Production. La durata del Film è di 97 minuti e il formato è a colori. Al momento, il Film è disponibile solo in digitale a partire dal 20 gennaio 2022. Il Film è stato prodotto negli Stati Uniti. Indice Trama Trattamento RealeRecensione Trama Trattamento Reale Isabella, una donna molto franca e diretta, possiede un salone di bellezza. Nel frattempo, il principe Thomas è sul punto di sposarsi in un matrimonio combinato e governa una nazione. Quando Isabella ha la fortuna di ottenere l'incarico di preparare ...

