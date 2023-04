FILM Captain America: the winter soldier 13 Aprile su Italia 1 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Giovedì 13 Aprile, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Captain America: the winter soldier”, l’action movie Marvel diretto da Joe e Anthony Russo. Captain America è sempre impegnato a lavorare per lo S.H.I.E.L.D., l’organizzazione guidata da Nick Fury. Insieme a Natasha Romanoff, L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di mercoledì 12 aprile 2023) Giovedì 13, in prima serata su1, appuntamento con “: the”, l’action movie Marvel diretto da Joe e Anthony Russo.è sempre impegnato a lavorare per lo S.H.I.E.L.D., l’organizzazione guidata da Nick Fury. Insieme a Natasha Romanoff, L'articolo proviene da MediaTurkey.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RBcasting : Il primo trailer del film Marvel Studios 'The Marvels'. Brie Larson torna nei panni di Captain Marvel. Dall'8 novem… - Bel_Ami__ : @laFairyh Non mi risulta che tu abbia visto un film di Captain America l’altra sera… ???? - IndukalaVeerar1 : RT @SPYit_official: Ecco il primo trailer in italiano di The Marvels, il sequel di Captain Marvel #themarvels #marvel #film #capitainmarve… - SPYit_official : Ecco il primo trailer in italiano di The Marvels, il sequel di Captain Marvel #themarvels #marvel #film… - BottegaMarvel : Sinossi ufficiale del film #TheMarvels : 'In 'The Marvels', Carol Danvers, alias Captain Marvel, ha reclamato la s… -