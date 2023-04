Figlia mia | non voglio che la mia vecchiaia diventi la tua prigione

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Spero che queste parole arrivino dritte al tuo cuore e che restino conservate lì, tra i ricordi gioiosi di tutto quello che siamo state io e te, e che ancora siamo.mia, gli anni passano velocemente, forse anche troppo, e ci scivolano tra le dita insieme ai rimpianti e alle occasioni perse. Ti ho vista crescere, giorno dopo giorno, e trasformarti in una donna libera, indipendente e di successo. In una mamma straordinaria. E devo dirtelo: tu mi rendi orgogliosa, per ogni cosa che fai, per la passione e per l’entusiasmo che naturalmente ti appartengono e che spero ti accompagnino per tutti i giorni della tua vita. Mi rendi felice anche quando mi chiedi un abbraccio e mi dici che non si è mai troppo grandi per stare tra le braccia di mamma. Ma io sono sicura che, molto presto, io avrò più bisogno di te di quanto tu ne avrai di me, ma ti prometto che non pretenderò ...