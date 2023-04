Figli di coppie gay, Gandolfini: “L’automatismo nelle registrazioni è inaccettabile, la Procura fa bene” (Di mercoledì 12 aprile 2023) È inaccettabile L’automatismo per cui un certificato di nascita con due genitori dello stesso sesso formulato all’estero debba essere anche valido per l’Italia. Massimo Gandolfini, leader del Family Day, smonta il racconto della sinistra sulle registrazioni dei Figli di coppie gay, E sul presunto oscurantismo della destra che limiterebbe i diritti dei minori sulle famiglie arcobaleno. Notizia falsa visto che l’iscrizione del genitore biologico è sufficiente per garantire al bambino tutti i diritti, dalla salute all’istruzione. Le Procure fanno bene ad accertare gli atti di iscrizione all’anagrafe dei comuni ‘ribelli’. Registrazione Figli coppie gay, Gandolfini: la Procura fa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Èper cui un certificato di nascita con due genitori dello stesso sesso formulato all’estero debba essere anche valido per l’Italia. Massimo, leader del Family Day, smonta il racconto della sinistra sulledeidigay, E sul presunto oscurantismo della destra che limiterebbe i diritti dei minori sulle famiglie arcobaleno. Notizia falsa visto che l’iscrizione del genitore biologico è sufficiente per garantire al bambino tutti i diritti, dalla salute all’istruzione. Le Procure fannoad accertare gli atti di iscrizione all’anagrafe dei comuni ‘ribelli’. Registrazionegay,: lafa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Non si sta valutando adeguatamente la violenza di quel che le procure di Bergamo e Padova stanno facendo nei confro… - Radicali : La Procura di Padova ha chiesto gli atti di registrazioni dei figli delle coppie dello stesso sesso, come fatto anc… - Agenzia_Ansa : La Procura di Padova chiede gli atti all'anagrafe dei figli delle coppie gay. Sono 32 i bambini registrati dal 2017… - senzasinistra : @repubblica Sono 3000 l’anno. Nell’800 erano 40.000 l’anno.Parlo delle donne che partoriscono e non tengono i figli… - SecolodItalia1 : Figli di coppie gay, Gandolfini: “L’automatismo nelle registrazioni è inaccettabile, la Procura fa bene”… -