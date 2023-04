Figc, presentato il dossier definitivo per Euro 2032. Il 10 ottobre la decisione (Di mercoledì 12 aprile 2023) h Come previsto, la Figc ha consegnato alla Uefa il dossier definitivo per la candidatura ad ospitare gli Europei del 2032. Le dieci città designate sono Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari, mentre la città di Palermo continuerà a essere coinvolta nell’iter a supporto della candidatura. L’Italia corre con la Turchia e la decisione è attesa per il 10 ottobre, quando il Comitato Esecutivo renderà nota la sede degli Europei del 2028 e del 2032. “Il dossier di candidatura dell’Italia per l’organizzazione di UEFA Euro 2032 è ispirato ad un ‘Nuovo Rinascimento’ – dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina –; è stato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) h Come previsto, laha consegnato alla Uefa ilper la candidatura ad ospitare glipei del. Le dieci città designate sono Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari, mentre la città di Palermo continuerà a essere coinvolta nell’iter a supporto della candidatura. L’Italia corre con la Turchia e laè attesa per il 10, quando il Comitato Esecutivo renderà nota la sede deglipei del 2028 e del. “Ildi candidatura dell’Italia per l’organizzazione di UEFAè ispirato ad un ‘Nuovo Rinascimento’ – dichiara il presidente dellaGabriele Gravina –; è stato ...

