Fidelis Andria-Avellino | divieto di trasferta per i tifosi biancoverdi

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nienteper idell’ad. La decisione è arrivata nelle scorse ore, dopo la riunione della Prefettura diBarletta Trani. Ecco la nota ufficiale: “In occasione dell’incontro di calcio in programma domenica 16 aprile presso lo stadio comunale “Degli Ulivi” ditra le squadre2018 e U.S.1912, valevole per il Campionato Nazionale di Serie C, girone C, il Prefetto di Barletta –– Trani Rossana Riflesso, in conformità all’avviso espresso al riguardo dal Questore di BarlettaTrani che ha condiviso le criticità rappresentate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAvellinoit : Fidelis Andria-Avellino, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Avellino - ottopagine : L'arbitro di Fidelis Andria - Avellino: ben 7 precedenti con i lupi #Avellino - ParmaLiveTweet : Altri crociati - Solo una manciata di minuti per Pavone nel pari di Castellammare della Fidelis Andria… - TuttoAvellinoit : Fidelis Andria-Avellino, resa nota la squadra arbitrale - news24_city : Fidelis Andria tra l’aggancio alla Viterbese e i rimorsi per il pareggio di Castellammare di Stabia… -

Avellino .- Avellino , gara valida per la trentasettesima giornata di Serie C (girone C), in programma domenica (ore 17.30) al 'degli Ulivi', sarà diretta da Paride Tremolada della sezione di ......la squadra si lecca le ferite e si è ritrovata oggi pomeriggio al Partenio - Lombardi per la ripresa della preparazione in vista della trasferta di domenica al 'Degli Ulivi' contro la...Avellino . Come era ampiamente prevedibile è arrivata la giornata di squalifica per Federico Casarini. Il centrocampista biancoverde salterà il match al 'Degli Ulivi' contro lain programma domenica alle 17.30 in virtù dell'espulsione rimediata sabato contro la Turris al Partenio. Il giudice sportivo ha comminato anche un'ammenda di 500 euro alla società ...

Fidelis Andria, Cudini: "Rammaricati, ma quando concedi rischi di pagarla" Tutto C

La squadra Primavera del Montevarchi ha battuto per 4-2 il Giugliano e ha guadagnato tre punti molto preziosi in quanto, grazie ad essi, si è matematicamente qualificata per i play-off e in base al ri ...La Juve Stabia scende in campo con poca cattiveria per conquistare i 3 punti che potrebbero concederle la possibilità di qualificarsi ...