Fiction Rai1 | Vivere non è un gioco da ragazzi | quando inizia | numero puntate e trama

(Di mercoledì 12 aprile 2023)non è undaè la nuovatargata Rai, basata sul libro "Il giro della verità" scritto da Fabio Bonifacci e diretta da Rolando Ravello per Rai, in collaborazione con Picomedia. La serie tv è ambientata a Bologna, ed anche la location scelta per girare le scene è il capoluogo dell'Emilia Romagna.non è undava in onda,, repliche e streaming La serie tvnon è undaandrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da domenica 16 aprile 2023. In totale verranno trasmessi 6 episodi suddivisi in 3 serate (quindi due episodi ogni domenica). Sarà possibile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CIAfra73 : RT @ilvit02: La fiction #IlMarescialloFenoglio con #AlessioBoni slitta alla prossima stagione televisiva. Al suo posto, da lunedì 8 maggio,… - OnceUponATeddy : RT @ilvit02: La fiction #IlMarescialloFenoglio con #AlessioBoni slitta alla prossima stagione televisiva. Al suo posto, da lunedì 8 maggio,… - LAlimini76 : RT @Baccotvnews: ??#IlMarescialloFenoglio, la nuova fiction di #Rai1 con Alessio Boni, slitta a settembre. Da lunedì 8 maggio #Viverenonèu… - Baccotvnews : ??#IlMarescialloFenoglio, la nuova fiction di #Rai1 con Alessio Boni, slitta a settembre. Da lunedì 8 maggio… - ilvit02 : La fiction #IlMarescialloFenoglio con #AlessioBoni slitta alla prossima stagione televisiva. Al suo posto, da luned… -

Ma cos'è andato in onda ieri sul piccolo schermo Suil terzo episodio della seconda stagione (in replica) delladi successo Imma Tataranni mentre su Rai2 spazio a Nek e al suo Dalla ...E' a tutti gli effetti l'erede de Il commissario Montalbano Imma Tataranni, il personaggio interpretato magistralmente da Vanessa Scalera nella seguitissimadiche, come la serie tv con protagonista Luca Zingaretti, ottiene grandi ascolti anche in replica. Ed è quello che sta accadendo sul primo canale della Rai da qualche settimana ogni ...... tra cui quello in Doc - Nelle tue mani 2 , li ha avuti in serie tv di. I primi dettagli sulla nuovaSabbia nera C'è ancora il massimo riserbo sulla nuova serie tv di cui a breve ...

Gianni Morandi e il ritorno alle fiction, che interpretò dal 1984 (Voglia di volare, Rai 1 ) al 2019 (L'isola di Pietro, Canale 5).