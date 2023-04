Fiamme nel cantiere stradale di Valmontone, bruciati una ruspa e un container: si teme l’atto intimidatorio verso l’Amministrazione (Di mercoledì 12 aprile 2023) Atto doloso nel territorio di Valmontone? Sarà tutto da scoprire. Intanto c’è il fatto, ovvero che delle Fiamme si sono propagate all’interno di un cantiere stradale. Secondo la stima dei danni all’interno dell’area cantierata, sarebbero bruciati un mezzo adatto agli scavi del terreno e un container, probabilmente utile come sala dove veniva coordinata la squadra dei lavori. Attorno a questo incendio, comunque, arrivano i primi dubbi sulla causa, con un appello che è stato lanciato anche dallo stesso Sindaco del Comune. Incendio al cantiere stradale di Valmontone Su Facebook, è arrivato infatti il commento al gravoso episodio da parte del sindaco Alberto Latini. Nel suo sfogo social, ha detto brevemente: “Gravissimo atto questa notte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Atto doloso nel territorio di? Sarà tutto da scoprire. Intanto c’è il fatto, ovvero che dellesi sono propagate all’interno di un. Secondo la stima dei danni all’interno dell’area cantierata, sarebberoun mezzo adatto agli scavi del terreno e un, probabilmente utile come sala dove veniva coordinata la squadra dei lavori. Attorno a questo incendio, comunque, arrivano i primi dubbi sulla causa, con un appello che è stato lanciato anche dallo stesso Sindaco del Comune. Incendio aldiSu Facebook, è arrivato infatti il commento al gravoso episodio da parte del sindaco Alberto Latini. Nel suo sfogo social, ha detto brevemente: “Gravissimo atto questa notte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Squadre #vigilidelfuoco di Monza Brianza, Milano e Varese sono state impegnate da ieri sera fino a stamattina per u… - rapisardandrea1 : Cantiere bruciato a Valmontone, si teme la ritorsione verso l'Amministrazione comunale - CorriereCitta : Fiamme nel cantiere stradale di Valmontone, bruciati una ruspa e un container: si teme l’atto intimidatorio verso l… - RLDI_Lamy : RT @lisadagliocchib: Sepolta nel profondo di ognuno di noi c'è una scintilla di grandezza, una scintilla che può essere alimentata in fiamm… - Rossana179 : RT @lisadagliocchib: Sepolta nel profondo di ognuno di noi c'è una scintilla di grandezza, una scintilla che può essere alimentata in fiamm… -