Feyenoord-Roma, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Europa League (Di mercoledì 12 aprile 2023) Giovedì 13 aprile alle ore 18.45 allo stadio “Feijenoord” di Rotterdam, si disputerà il match Feyenoord-Roma, valevole per i quarti di finale di Europa League (ritorno a Roma giovedì 20 aprile, ore 21). Nel turno precedente la squadra olandese ha avuto la meglio sugli ucraini dello Shakhtar Donetsk (1-1 in trasferta e 7-1 in casa), L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dove vedere Lazio-Feyenoord, streaming gratis LIVE oggi e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere Roma-HJK Helsinki: streaming gratis LIVE oggi e ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Giovedì 13 aprile alle ore 18.45 allo stadio “Feijenoord” di Rotterdam, si disputerà il match, valevole per i quarti di finale di(ritorno agiovedì 20 aprile, ore 21). Nel turno precedente la squadra olandese ha avuto la meglio sugli ucraini dello Shakhtar Donetsk (1-1 in trasferta e 7-1 in casa), L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Lazio-LIVE oggi eTV8 o Sky Sport?-HJK Helsinki:LIVE oggi e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Pasquetta al lavoro in vista di Feyenoord-Roma ?? #ASRoma - Claudel_IT : RT @Riccardo_ASR27: Io che realizzo che tra circa 48 ore ci sta Feyenoord-Roma - _amatisempre22 : RT @Riccardo_ASR27: Io che realizzo che tra circa 48 ore ci sta Feyenoord-Roma - Ga__ber : @il_prof_13 @IMDelu90 @IMBili8 @LaPiccanza @totofaz @deliux9 Mah, prima o poi una la dobbiamo vincere... non so se… - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - -