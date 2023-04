Feyenoord-Roma, rivedi la conferenza stampa di Mourinho (VIDEO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) rivedi la conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Feyenoord-Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Il tecnico giallorosso ha presentato i temi della sfida parlando anche dei singoli e ha dichiarato: “Siamo una squadra umile e io sono un allenatore umile. Non siamo la squadra più forte dell’Europa League”. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023)ladi Joséalla vigilia di, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Il tecnico giallorosso ha presentato i temi della sfida parlando anche dei singoli e ha dichiarato: “Siamo una squadra umile e io sono un allenatore umile. Non siamo la squadra più forte dell’Europa League”. In alto ecco il. SportFace.

