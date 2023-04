Feyenoord-Roma quarti Europa League | 13-04-2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Pasquetta al lavoro in vista di Feyenoord-Roma ?? #ASRoma - sportli26181512 : Europa League, Feyenoord-Roma: blitz giallorosso a 3,06, in quota è Dybala contro Gimenez: Di nuovo di fronte dopo… - sportli26181512 : Europa League: Juve favorita con lo Sporting. La Roma insegue il Feyenoord: '2' di Mourinho a 3,15: Tre italiane a… - SalvatoreDesia8 : RT @CorSport: Così Arne #Slot in conferenza alla vigilia di #Roma-#Feyenoord di Europa League ?? #corrieredellosport #roma #mourinho #feyen… - CorSport : Così Arne #Slot in conferenza alla vigilia di #Roma-#Feyenoord di Europa League ?? #corrieredellosport #roma… -

Meno di un anno dopo la finale dell'ultima Conference League,si ritrovano di fronte, stavolta nei quarti di Europa League . Almeno per i primi 90 minuti del doppio confronto, gli ...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Wellenreut; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Allenatore: Slot: (...Commenta per primo Dopo la finalissima di Tirana dello scorso 25 maggio valsa allala prima Conference League della storia, i giallorossi di Mourinho ritrovano il, questa volta nei quarti di finale di Europa League . Non sarà però un'impresa agevole per Dybala e ...

Feyenoord-Roma (quasi) un anno dopo: ecco perché stavolta è tutto diverso La Gazzetta dello Sport

Verso Feyenoord-Roma, Slot in conferenza stampa: Mi piace Guardiola ma apprezzo Mourinho, la sua bacheca parla per lui - Altre News - Arne Slot, tecnico del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa ...La partita Feyenoord – Roma di Giovedì 13 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per i quarti di finale di andata della Europa League ...