Ferrari, Vasseur: "Penalità troppo leggera per la Red Bull" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ritiene che la sanzione inflitta alla Red Bull per la violazione del limite di spesa sia stata "troppo leggera". I leader del campionato sono stati multati di 7 milioni di dollari e hanno perso il 10% del loro tempo in galleria del vento dopo essere stati ritenuti colpevoli di aver violato il tetto dei costi nel 2021, la stagione inaugurale della Formula 1 con i nuovi regolamenti. Avendo già il minor tempo nella galleria del vento per essere stati incoronati campioni nel 2022, lo sviluppo aerodinamico della Red Bull nel corso della stagione potrebbe essere ostacolato, aprendo potenzialmente la porta ai suoi rivali. Tuttavia, Vasseur non la vede in questo modo e crede che la Red Bull abbia già un ...

