Ferrari e Samsung insieme per integrare sulle vetture i display OLED evoluti (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Ferrari si allea con Samsung display per portare i display coreani sui futuri modelli del Cavallino Rampante. Proprio in queste ore, le due aziende hanno firmato un memorandum d'intesa incentrato sullo sviluppo di soluzioni evolute. Infatti, l'obiettivo è quello di integrare sulle vetture modenesi varie componenti tecnologiche realizzate appositamente. La firma del memorandum d'intesa è avvenuta alla presenza di Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, e JS Choi, President e CEO di Samsung display. I due si sono incontrati presso il campus di Asan (Corea del Sud) per ufficializzare la collaborazione. La scelta di Samsung display da parte di Ferrari è da ...

Le prossime Ferrari avranno componenti Samsung Samsung fornirà a Ferrari i suoi display OLED per autoveicoli grazie ad un memorandum d'intesa firmato dall'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, e dal CEO di Samsung Display, Choi ...

Ferrari conquista dos Premios Best of the Best Por otro lado, esta semana se conoció la firma de un memorando de entendimiento entre Ferrari y Samsung Display, empresa especializada en la producción de pantallas equipadas con tecnología OLED, con ...

Affari quotidiani, le news economiche di martedì 11 aprile 2023. In questa edizione Nell'edizione di oggi di Affari Quotidiani l'accordo tra Ferrari e Samsung sul fronte del lusso per portare la tecnologia Oled sulle vetture del Cavallino. Presentata la quinta edizione del Motor valley fest, Claudio Domenicali: "Si parlerà di E - fuel". ...

Ferrari e Samsung: accordo per i display Oled dei prossimi modelli Il Sole 24 ORE

Ferrari, Samsung fornirà display OLED per le supercar Samsung fornirà a Ferrari i suoi display OLED per autoveicoli grazie ad un memorandum d'intesa firmato dall'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, e dal CEO di Samsung Display, Choi ...

Ferrari, in volata verso nuovi massimi storici grazie ad accordi vincenti I guadagni di oggi sono spinti dall'accordo siglato ieri tra Ferrari e Samsung Display, finalizzato allo sviluppo di soluzioni display all'avanguardia da implementare nei modelli di nuova generazione ...