Federica Pellegrini va alla Scala dei Turchi in Sicilia e sbotta con chi non rispetta le regole | “Il divieto di accesso vale solo per noi o per tutti?”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La campionessa di nuotoha passato le vacanze di Pasqua insiemesua famiglia, trascorrendo il periodo festivo in un resort di Sciacca, in. Durante la sua permanenza, la campionessa olimpica ha visitato molte mete turistiche dell’isola, dValle dei Templi di Agrigentodei. Proprio durante la visitabellissima scogliera bianca,ha voluto lanciare una polemica nei confronti dei molti turisti sprezzanti delle. In un selfie l’ex nuotatrice ha mostrato molta gente arrampicata sul tratto di costa, intenti a scattare selfie e foto panoramiche, nonostante l’sia vietato a causa dell’alto rischio di frane e ...

Federica Pellegrini in Sicilia con i genitori ne ha approfittato per fare due passi a piedi scalzi in spiaggia: la Divina ha optato per un completo fantasia sui toni del rosso di Emme Marella.

"Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi" dice un famoso proverbio, che sottolinea come gli italiani siano soliti trascorrere il 25 dicembre in famiglia mentre per la tradizionale festa che si celebra ... Federica Pellegrini posta una foto che fa discutere. Da lontano si vede la Scala dei Turchi vicino Agrigento presa d'assalto, a Pasqua, dalla gente malgrado ci sia un divieto per pericolo crolli.