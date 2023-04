Fassone | Credo che una tra Milan e Napoli andrà in finale di Champions

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 12 aprile 2023) A Radio Kiss Kiss, durante "Radio Goal", è intervenuto Marco, ex dirigente del, ecco le sue parole: "Se dovessi puntare un euro dico che una delle finaliste dellauscirà da. Nonnell'Inter. Ad inizio del sorteggio avrei dettofavorito, ma la sconfitta per 0-4 ha rivalutato Pioli che storicamente è anche la bestia nera delfin dai tempi del Chievo. Ragion per cuiche l'esito sia più che mai incerto. Da ex dirigente azzurro e rossonero, sono contento di vedere queste due squadre a questo livello".