Fascia verde a Roma 2023, ecco l’elenco dei nuovi varchi: dove si trovano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma sempre più green. Sono ben 51 i nuovi varchi per la Zona a traffico limitato della Fascia verde, che copre il 16 per cento del territorio della Capitale. All’intero di questo nuovo perimetro sarà vietata la circolazione ai veicoli più inquinanti, in modo graduale da qui al 2024. Si tratta, ad ogni modo, di un lavoro lungo e importante: l’installazione degli oltre 50 varchi è iniziata ieri e terminerà a fine ottobre. Fascia verde a Roma e blocco della circolazione fino al 30 giugno 2023: dove e chi può circolare Fascia verde a Roma 2023: cosa cambia Ovviamente, il tutto verrà accompagnato da segnaletica dedicata: le auto Euro 0, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023)sempre più green. Sono ben 51 iper la Zona a traffico limitato della, che copre il 16 per cento del territorio della Capitale. All’intero di questo nuovo perimetro sarà vietata la circolazione ai veicoli più inquinanti, in modo graduale da qui al 2024. Si tratta, ad ogni modo, di un lavoro lungo e importante: l’installazione degli oltre 50è iniziata ieri e terminerà a fine ottobre.e blocco della circolazione fino al 30 giugnoe chi può circolare: cosa cambia Ovviamente, il tutto verrà accompagnato da segnaletica dedicata: le auto Euro 0, ...

