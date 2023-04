Fantastic Four | Galactus e Silver Surfer appariranno nel reboot Marvel Studios?

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Emergono nuove indiscrezioni sulla possibile apparizione di due dei personaggi più importanti dei fumetti, nell'attesissimodeii 4, in arrivo nel 2025. I casting per l'attesodinon sono ancora iniziati, ma i rumor impazzano in rete da mesi. Da Mila Kunis come papabile Sue Storm a Dev Patel come Reed Richard, sono stati molteplici i nomi di attori e attrici coinvolti. Nel frattempo è emerso un'ulteriore indiscrezione che riguarda la possibile presenza di, due personaggi ben noti ai fan dei fumetti. A lanciare il rumor è stato l'insider Jeff Sneider ai microfoni del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moviestruckers : #FantasticFour: Jodie Comer commenta le voci sul casting di Sue Storm -

I casting per l'atteso reboot dinon sono ancora iniziati, ma i rumor impazzano in rete da mesi. Da Mila Kunis come papabile Sue Storm a Dev Patel come Reed Richard , sono stati molteplici i nomi di attori e attrici ...Circolano nuove voci sulla possibile presenza di Silver Surfer e Galactus in, che di recente ha cambiato ...Josh Friedman è stato scelto per riscrivere la sceneggiatura del film Marvel...

Fantastic Four: Galactus e Silver Surfer appariranno nel reboot ... Movieplayer

Emergono nuove indiscrezioni sulla possibile apparizione di due dei personaggi più importanti dei fumetti Marvel, Galactus e Silver Surfer, nell'attesissimo reboot dei Fantastici 4, in arrivo nel 2025 ...The Hollywood Reporter informa che Josh Friedman ( Avatar – La via dell'acqua) è stato incaricato dai Marvel Studios di scrivere lo script del nuovo adattamento dei Fantastici Quattro che sarà diretto ...