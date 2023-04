Fantacalcio, Napoli col dubbio Osimhen: Raspadori in pole, intriga Elmas (Di mercoledì 12 aprile 2023) Con ancora negli occhi la splendida vittoria dell’Inter contro il Benfica, ci proiettiamo sull’altro quarto di finale di Champions League. Alle ore 21:00 di mercoledì sera, nella fantastica cornice di San Siro, andrà in scena un caldissimo Milan-Napoli. La compagine di mister Spalletti dovrà fare a meno di Victor Osimhen, totem assoluto di questa stagione di Fantacalcio. I dubbi della community sul nigeriano si protrarranno anche per la sfida di campionato con l’Hellas Verona. In nigeriano si è allenato anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta ed ha fatto di tutto per strappare la convocazione ma, alla fine, Osimhen non ci sarà contro il Milan. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico partenopeo ha spiegato di come non avrebbe avuto senso rischiarlo all’andata per magari non averlo al ritorno, causa ricaduta. ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Con ancora negli occhi la splendida vittoria dell’Inter contro il Benfica, ci proiettiamo sull’altro quarto di finale di Champions League. Alle ore 21:00 di mercoledì sera, nella fantastica cornice di San Siro, andrà in scena un caldissimo Milan-. La compagine di mister Spalletti dovrà fare a meno di Victor, totem assoluto di questa stagione di. I dubbi della community sul nigeriano si protrarranno anche per la sfida di campionato con l’Hellas Verona. In nigeriano si è allenato anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta ed ha fatto di tutto per strappare la convocazione ma, alla fine,non ci sarà contro il Milan. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico partenopeo ha spiegato di come non avrebbe avuto senso rischiarlo all’andata per magari non averlo al ritorno, causa ricaduta. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #UCL | #Napoli, la probabile in vista del #Milan: out #Osimhen e #Simeone - Fantacalcio : Milan-Napoli, c'è anche Kalulu: i convocati di Pioli - JuniorVieira07 : RT @DiMarzio: #UCL | #Napoli, la probabile in vista del #Milan: out #Osimhen e #Simeone - 1926pe : RT @DiMarzio: #UCL | #Napoli, la probabile in vista del #Milan: out #Osimhen e #Simeone - antidisfattista : RT @DiMarzio: #UCL | #Napoli, la probabile in vista del #Milan: out #Osimhen e #Simeone -