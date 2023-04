Fabio Pinelli | vicepresidente del Csm muore per un malore mentre è in macchina

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 aprile 2023) ”Esprimo tutto il cordoglio del Csm per la prematura scomparsa del dottor Paolo Moroni, giudice civile del Tribunale di Lecce e formulo alla famiglia le più sentite condoglianze”. Così ildel Consiglio superiore della magistratura, in apertura della seduta del plenum, ha ricordato il magistrato 57enne morto ieri per unera in auto a Monteroni, in provincia di Lecce. L'articolo proviene da Ildenaro.it.