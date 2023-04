F1, Lewis Hamilton in Ferrari nel 2024? I britannici continuano a parlarne! Solo fantasie, oppure “se c’è fumo, c’è arrosto?” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lewis Hamilton alla Ferrari? Lo scenario appare alquanto improbabile. Anzi, fantasioso. Eppure, in Gran Bretagna se ne sta parlando apertamente da settimane. Nei giorni scorsi Johnny Herbert, seppur dimostrandosi piuttosto scettico, ha affrontato l’argomento in un’intervista all’Evening Standard. Eddie Jordan, invece, avanza l’ipotesi con più convinzione. Il tamtam ormai non può più essere ignorato. Però da dove nasce? E perché sta facendosi sempre più forte? Tutto parte dal contratto di Hamilton in scadenza. Il britannico vorrebbe restare dov’è. Toto Wolff ha dichiarato che la conferma del veterano inglese è la sua prima scelta, ribadendolo peraltro proprio recentemente in un’intervista al Corriere dello Sport. Insomma, se le premesse fossero Solo queste, di ostacoli non ce ne sarebbero. Cionondimeno, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023)alla? Lo scenario appare alquanto improbabile. Anzi, fantasioso. Eppure, in Gran Bretagna se ne sta parlando apertamente da settimane. Nei giorni scorsi Johnny Herbert, seppur dimostrandosi piuttosto scettico, ha affrontato l’argomento in un’intervista all’Evening Standard. Eddie Jordan, invece, avanza l’ipotesi con più convinzione. Il tamtam ormai non può più essere ignorato. Però da dove nasce? E perché sta facendosi sempre più forte? Tutto parte dal contratto diin scadenza. Il britannico vorrebbe restare dov’è. Toto Wolff ha dichiarato che la conferma del veterano inglese è la sua prima scelta, ribadendolo peraltro proprio recentemente in un’intervista al Corriere dello Sport. Insomma, se le premesse fosseroqueste, di ostacoli non ce ne sarebbero. Cionondimeno, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton in #Ferrari nel 2024? I britannici continuano a parlarne! Solo fantasie, oppure “se c’è fumo,… - Friedkinismo11 : The tatoo / the ref. Specifichiamo. Prima che mi facessi questo tatuaggio Lewis Hamilton aveva vinto 7 titoli mon… - Formula1WM : L’analisi di Damon #Hill sulla rivalità tra Lewis #Hamilton e George #Russell, coppia piloti della #Mercedes in cos… - Friendsdontli15 : RT @sarabrgrx: lewis hamilton che droppa selfie in cui é l'essere più bello etereo magnifico sulla terra e caption 'new week, new opportuni… - intheoutersp4ce : RT @sarabrgrx: lewis hamilton che droppa selfie in cui é l'essere più bello etereo magnifico sulla terra e caption 'new week, new opportuni… -