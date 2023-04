F1, Frederic Vasseur: “Leclerc è frustrato? Ha la solita motivazione di sempre, mi preoccuperei se fosse calmo…” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Mondiale di Formula Uno 2023 prosegue nella sua pausa dovuta alla già ben nota cancellazione del Gran Premio della Cina, e che si concluderà solamente nel weekend del 30 aprile con la gara di Baku in Azerbaijan. In queste settimane non mancano le discussioni, specialmente in casa Ferrari, per un avvio di campionato ben al di sotto delle attese. La Red Bull sembra di un altro pianeta, ma in questo momento il team di Maranello appare la quarta forza del gruppo, alle spalle anche di Aston Martin e Mercedes. Tutto quello che il team principal Frederic Vasseur sognava dal suo inizio di avventura con il Cavallino Rampante è stato spazzato via immediatamente già dal primo fine settimana di Sakhir, con le due gare successive che non hanno fatto altro che gettare sale sulle ferite. Se la SF-23 non va, anche i piloti stanno soffrendo in maniera particolare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Mondiale di Formula Uno 2023 prosegue nella sua pausa dovuta alla già ben nota cancellazione del Gran Premio della Cina, e che si concluderà solamente nel weekend del 30 aprile con la gara di Baku in Azerbaijan. In queste settimane non mancano le discussioni, specialmente in casa Ferrari, per un avvio di campionato ben al di sotto delle attese. La Red Bull sembra di un altro pianeta, ma in questo momento il team di Maranello appare la quarta forza del gruppo, alle spalle anche di Aston Martin e Mercedes. Tutto quello che il team principalsognava dal suo inizio di avventura con il Cavallino Rampante è stato spazzato via immediatamente già dal primo fine settimana di Sakhir, con le due gare successive che non hanno fatto altro che gettare sale sulle ferite. Se la SF-23 non va, anche i piloti stanno soffrendo in maniera particolare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroLadisa : #F1 Come riportano gli amici di @FUnoAT ( - OA_Sport : #F1, Frederic #Vasseur: “#Leclerc è frustrato? Ha la solita motivazione di sempre, mi preoccuperei se fosse calmo…”… - Ticinonline : «Inizio traumatico, in Ferrari regna confusione. Alonso? Adorato come un Dio» - Ticinonline : Il Cavallino ha già il fiatone: «Zone d'ombra e confusione» - F1ingenerale_ : Secondo Leo Turrini, la Ferrari avrebbe dato il via libera a Frederic Vasseur per iniziare una campagna acquisti co… -