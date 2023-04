F1, Felipe Massa: “Alonso? E’ veloce come quando vinceva i Mondiali: mi ha fatto soffrire” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo un inizio di stagione con un chiaro dominatore (Max Verstappen), ma con tanti altri spunti per quanto riguarda il resto della griglia, la F1 e tutto il circus di opinionisti ed ex piloti che gli sta intorno traccia il suo primo bilancio. A parlare è stato l’ex ferrarista Felipe Massa che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha messo nel suo focus le prestazioni di un Fernando Alonso a dir poco sfavillante. L’asturiano, due volte campione del mondo nei lontani 2005 e 2006, sembra aver ritrovato tutto lo smalto giovanile dopo aver trovato una nuova destinazione nella Aston Martin, tanto che Massa a tal proposito si è così espresso. “Sappiamo – ha affermato il brasiliano riferendosi ad Alonso – tutti quanto sia forte. Se la macchina c’è, lui è veloce come ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo un inizio di stagione con un chiaro dominatore (Max Verstappen), ma con tanti altri spunti per quanto riguarda il resto della griglia, la F1 e tutto il circus di opinionisti ed ex piloti che gli sta intorno traccia il suo primo bilancio. A parlare è stato l’ex ferraristache, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha messo nel suo focus le prestazioni di un Fernandoa dir poco sfavillante. L’asturiano, due volte campione del mondo nei lontani 2005 e 2006, sembra aver ritrovato tutto lo smalto giovanile dopo aver trovato una nuova destinazione nella Aston Martin, tanto chea tal proposito si è così espresso. “Sappiamo – ha affermato il brasiliano riferendosi ad– tutti quanto sia forte. Se la macchina c’è, lui è...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... larocri76 : RT @notiziasportiva: Felipe Massa ???? rivuole il titolo iridato 2008 ?? e non è un pesce d'aprile in ritardo. ?? Se la FIA accogliesse il ri… - SalvatoreIncor7 : RT @autosprint: ??Il nuovo numero di Autosprint è in edicola! Trent'anni dalla storica vittoria di #Senna nel GP d'Europa, la nostra opinio… - notiziasportiva : Felipe Massa ???? rivuole il titolo iridato 2008 ?? e non è un pesce d'aprile in ritardo. ?? Se la FIA accogliesse il… - SimonTheWatcher : RT @autosprint: ??Il nuovo numero di Autosprint è in edicola! Trent'anni dalla storica vittoria di #Senna nel GP d'Europa, la nostra opinio… - g_luca69 : RT @autosprint: ??Il nuovo numero di Autosprint è in edicola! Trent'anni dalla storica vittoria di #Senna nel GP d'Europa, la nostra opinio… -